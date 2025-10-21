HABER

Adliye çalışanı genç Silivri'de ölü bulundu! İstanbul'da gizemli olay

23 yaşındaki Mustafa Özcan, İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil bölgesinde ölü bulundu. Özcan'ın adliye personeli olduğu ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğü öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Boşnak Bahçe Mevkii Sahil Bölgesi'nde meydana geldi. Mustafa Özcan'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sahilde hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

ADLİYE ÇALIŞANIYMIŞ

Öte yandan Mustafa Özcan'ın adliye personeli olduğu ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğü öğrenildi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

