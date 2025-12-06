Adliyedeki altın ve gümüş soygununda yeni detay: 17 Kasım tarihini bilerek seçmiş!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan 147 milyon TL'lik altın ve gümüş soygununun rutin denetimlerde değil savcının dikkati sayesinde anlık bir denetimde ortaya çıktığı öğrenildi. Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım günü de sıradan bir gün değil.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan yapılan ve değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş soygunun organize olabileceği değerlendiriliyor.

NEDEN 13 KASIM?

Peki ailesiyle İngiltere'ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebinde bulunulan adliye çalışanı Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti? NTV'de yer alan habere göre; o günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla taşıdığı siyah poşetleri kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

HSK da Büyükçekmece adliyesinde müfettişler görevlendirdi. Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.