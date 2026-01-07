HABER

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL'nin çalınma anı çıktı

Türkiye Büyükçekmece'de adliye kasasından yapılan soygunun detaylarını merak ederken 150 milyonluk vurgunla ilgili yeni görüntüler ve yeni bilgilere ulaşıldı. İngiltere'ye kaçan 1 numaralı şüpheli Erdal Timurtaş'ın bir arkadaşına gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Öte yandan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün adliyeden çıkarıldığı görüntüler ve sonrasında neler yapıldığı da belirlendi.

Ufuk Dağ

Büyükçekmece başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Çalınanların değerinin ortalama 150 milyon TL olduğu belirtildi. Kısa sürede derinleştirilen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 1

1 NUMARALI ŞÜPHELİ ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, adliyeden altın ve gümüşleri tek başına çıkaran şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Soygunda altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, Erdal Timurtaş’a olası bir müdahale yapılması durumunda güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin de olduğu iddia edildi.

BİRİ İTİRAFÇI OLDU

Dosyada yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Şüphelinin verdiği ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi.

ALTIN VE GÜMÜŞLERLE NE YAPTILAR?

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 2

ORGANİZE YAPI İFŞA EDİLDİ

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen soygunun, arka planda organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S., İstanbul ve çevresinde M.C. ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S. kuzeni M.E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 3

Soruşturma kapsamında, M.S. kız arkadaşı E.D. “para aklama” suçundan tutuklandığı bildirildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen başka bir şüpheli M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 4

SOYGUN SONRASI TOPLANTI

Ayrıca, soygunda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V. tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 5

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin soygundan sonra toplantı yaptığı, soygunun açığa çıkmayacağı düşüncesiyle rahat hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 6

Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıklarının dondurulduğu, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 7

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Ömer Karaca'nın Whatsap'taki mesajları ortaya çıktı. Karaca mesajında, "100 bin euro daha gelebilir, toplamda 200 bin euro, '5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz' yazdığı görüldü.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 8

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 9

Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 10

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 11

Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 12

Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL nin çalınma anı çıktı 13

