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Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinin önemli ulaşım güzergâhlarından Adnan Menderes Caddesi’nde (İnönü Caddesi) asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinin önemli ulaşım güzergâhlarından Adnan Menderes Caddesi’nde (İnönü Caddesi) asfalt yenileme çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu yollar sunmak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek ilçesinin önemli güzergâhlarından Adnan Menderes Caddesi’nde, diğer adıyla İnönü Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Zamanla deforme olan mevcut asfaltın ekipler tarafından sökülmesinin ardından cadde üzerinde sıcak asfalt serimine geçildi. Toplam 860 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli, modern ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor 1

Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor 2

Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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