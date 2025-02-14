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  4. Adnan Oktar'dan 'pes' dedirten sözler! Kendisini peygamberlerle kıyasladı

Adnan Oktar'dan 'pes' dedirten sözler! Kendisini peygamberlerle kıyasladı

14.02.2025 19:15
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Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik ayrılan davada 15 tutuklu sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Adnan Oktar’ın savunmasını yaparken söylediği sözler ise 'pes' dedirtti. Oktar, "Devlet beni iyi tanır. Kumpaslar tarih boyunca hep yapılmıştır. Peygamberlere de yapıldı. Hapse girmek arkadaşlarımız için hayır oldu. Dışarının fitnesinden korudu." ifadelerini kullandı. Öte yandan Oktar'ın destekçilerinden birinin Adnan Oktar'a, "Beyazlar çok yakışmış hocam Maşallah" demesi dikkat çekti.

Adnan Oktar'dan 'pes' dedirten sözler! Kendisini peygamberlerle kıyasladı

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik ayrılan davada 15 tutuklu sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Ekran Haber'den Elyesa Karatepe'nin özel haberine göre İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar katıldı.

İKİ SUÇTAN BERAAT İSTEMİ

Duruşmada savunma yapan örgütün hukuk yöneticisi Mehmet Noyan Orcan, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek "Dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçları işlemeye karakterimiz uygun değil" dedi.

"PARAMIZI ALLAH YOLUNDA HARCADIK"

Örgütün uluslararası lobi faaliyetlerini yönettiği belirtilen Sinem Hacer Tezyapar ise "Biz, senelerdir devletin tanıdığı dindar bir topluluğuz. Paramızı Allah yolunda harcadık" diye konuştu.

"BEYAZLAR ÇOK YAKIŞMIŞ HOCAM MAŞALLAH"

Mahkeme 15 dakikalık ara vererek izleyicileri dışarı çıkarttı. Destekçilerden biri Adanan Oktar'a, "Beyazlar çok yakışmış hocam Maşallah" derken diğerleri ise sevgilerini göstererek salonu terk etti.

“PEYGAMBERLERE DE YAPILDI”

Tutuklu sanık Adnan Oktar savunmasında, "Devlet beni iyi tanır. Kumpaslar tarih boyunca hep yapılmıştır. Peygamberlere de yapıldı.

adnan oktar2

"HAPİS BİZİ DIŞARININ FİTNESİNDEN KORUDU"

Hapse girmek arkadaşlarımız için hayır oldu. Dışarının fitnesinden korudu. Cezaevinin evimden farkı yok. Devlet bazen sevdiği insanı hapse sokar. Devletin usulü budur” dedi.

Mahkemede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "Kaçakçılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatini, diğer suçlar yönünden ise dosyanın ayrılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
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