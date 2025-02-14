Adnan Oktar'dan 'pes' dedirten sözler! Kendisini peygamberlerle kıyasladı

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik ayrılan davada 15 tutuklu sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Ekran Haber'den Elyesa Karatepe'nin özel haberine göre İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar katıldı.
Duruşmada savunma yapan örgütün hukuk yöneticisi Mehmet Noyan Orcan, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek "Dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçları işlemeye karakterimiz uygun değil" dedi.
Örgütün uluslararası lobi faaliyetlerini yönettiği belirtilen Sinem Hacer Tezyapar ise "Biz, senelerdir devletin tanıdığı dindar bir topluluğuz. Paramızı Allah yolunda harcadık" diye konuştu.
Mahkeme 15 dakikalık ara vererek izleyicileri dışarı çıkarttı. Destekçilerden biri Adanan Oktar'a, "Beyazlar çok yakışmış hocam Maşallah" derken diğerleri ise sevgilerini göstererek salonu terk etti.
Tutuklu sanık Adnan Oktar savunmasında, "Devlet beni iyi tanır. Kumpaslar tarih boyunca hep yapılmıştır. Peygamberlere de yapıldı.
Hapse girmek arkadaşlarımız için hayır oldu. Dışarının fitnesinden korudu. Cezaevinin evimden farkı yok. Devlet bazen sevdiği insanı hapse sokar. Devletin usulü budur” dedi.
Mahkemede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların "Kaçakçılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatini, diğer suçlar yönünden ise dosyanın ayrılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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