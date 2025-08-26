HABER

Adnan Oktar’ın “kediciklerinden” Damla Pamir’in yeni hayatı: Soyadını değiştirip, özel okulda öğretmen oldu

Adnan Oktar yapılanmasında yer aldığı dönemde “kedicik” olarak tanınan Damla Pamir’in, örgütten ayrıldığı; soyadını değiştirip bir okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başladığı öğrenildi. İmaj değişikliğine de gittiği belirlenen Pamir, geçmişte yargılandığı dosya kapsamında yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalmış ve “örgüt üyeliği” suçundan ceza almıştı

Adnan Oktar suç örgütünde yer alan ve “kedicik” olarak bilinen Damla Pamir’in yeni hayatı gündem oldu. Yargı sürecinde “örgüt üyeliği” suçundan ceza alan ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Damla Pamir, iddialara göre tahliyesinin ardından yeni bir hayat kurma kararı aldı.

SOYADINI DEĞİŞTİRİP, ÖĞRETMEN OLDU

İmaj değişikliğine giden ve soyadını değiştiren Damla Pamir'in İstanbul'daki özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladığı öğrenildi.

Damla Pamir'in ismi ve fotoğrafı, özel okulun internet sayfasında yer aldığı görüldü.

"ÖRGÜTLE TÜM BAĞLARIMI KOPARDIM"

Pamir’in, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada sanık olarak yer aldığı, aldığı ceza kapsamında bir süre cezaevinde bulunduğu biliniyor.

Çevresine örgütle tüm bağlarını kopardığını belirttiği öne sürülen Pamir’in yeni kimliğiyle topluma karıştığı belirtiliyor.

Adnan Oktar kedicik
