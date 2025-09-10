HABER

Adrasan’da yaz tatilinin ardından boş kalan plajı temizlediler

Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan sahilinde okulların açılmasıyla son bulan yaz tatilinin ardından çevre temizliği yapıldı.

Adrasan Geliştirme Derneğinin (ADGED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çevre temizliğine Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi de destek verdi. Çevre temizliği etkinliğine Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Orataokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Adrasan sahilinde yaşayan vatandaşlarda katıldı.
Temizlik çalışmaları öğrencilere ve katılımcılara güneşten korunmaları için şapka dağıtıldı.
Etkinlikte Adrasan plajında çevre temizliği yapıldı. Plajdan çöp poşetlerine toplanan başta sigara izmariti olmak üzere çöpler sahile serilen bir plastik örtü üzerine döküldü. Plastik örtü üzerine dökülen çöplerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

"Adrasan’ımızın temiz kalmasını istiyoruz"

Kumluca Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öğrencisi Ayşegül Korkmazer, "Bugün okulumuzla Beraber çöp toplamaya geldik. Çünkü insanlar çevreyi çok fazla kirletiyorlar. Adrasan’ımızın temiz kalmasını istiyoruz" dedi.

Naile Özkan da "Gerçekten çok güzel bir sahilimiz var. Şehrimiz var. Köyümüz var ama insanlarımız buraları kirlettiği için kötü bir duruma düşüyor. 5 - 10 yıl önceki sahilimiz ile şimdiki sahilimiz aynı değil. Buradan hem Adrasanlılara, hem de turistlerimize sesleniyorum. Lütfen çöpleri atmayalım. Sahilimizi temiz tutalım. Çünkü bu sahil temiz kalmalı. Çok güzel bir sahil. Herkes kirletiyor. Daha çok da büyüklere sesleniyorum. Genel de izmarit çöpleri buluyoruz. Söylemesi ayıptır. İçki çöpleri buluyoruz. Bu yüzden büyüklere daha çok sesleniyorum. Lütfen sahilimizi kirletmeyiniz. Sadece Adrasan sahilini değil, tüm çevreyi kirletmeyelim" diye konuştu.

Adarasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay "Adrasan’ımızın daha temiz ve düzenli, yüzülebilir, bakımlı ve daha güzel olabilmesi için böyle bir etkinliğe ihtiyaç vardı. Bunu da bugün gündeme aldık ve uyguladık" dedi.

"Fotoğraflarda gördüğümüz gibi bırakmalıyız"

Adrasan geliştirme Derneği (ADGED) Başkanı Serkan Konuralp, "Kumluca Kaymakamlığının, Kumluca Belediye Başkanlığının da birebir destek olduğu bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Burada amacımız Adrasan Plajında bir çevre temizliği etkinliği yapmak. Burada dikkat çekmek istediğimiz konu esas olarak insanların bulmak istedikleri gibi bir sahil bırakması, kullandığında plajı nasıl bulmak istiyorlarsa hep özendiğimiz fotoğraflarda gördüğümüz haliyle kullanırken de buna özen göstererek kullanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Adrasan
