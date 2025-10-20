HABER

AFAD Aydın’dan gönüllülere afet farkındalık eğitimi

Aydın’da AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Destek AFAD Gönüllü Eğitimi" kapsamında katılımcılara afetlere hazırlık ve müdahale konularında uygulamalı eğitimler verildi.

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu’nun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere yangın söndürme teknikleri, çadır kurma, ipler ve düğümler, araç tanıtımı, barınma ve insani yardım faaliyetleri konularında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Eğitim programı boyunca katılımcıların muhtemel afet durumlarında doğru müdahale yöntemlerini öğrenmeleri amaçlandı.

Eğitim kapsamında ayrıca YESEVİ ve AFAR sivil toplum kuruluşlarına yönelik enkazda arama kurtarma ve çadır kurma eğitimleri de gerçekleştirildi. AFAD ekipleri, katılımcılara afet sonrası ilk saatlerde yapılması gereken çalışmalar konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

(İHA)

