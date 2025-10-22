HABER

AFAD'dan büyük personel alımı: 1250 sözleşmeli personel göreve başlıyor

AFAD, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Arama ve kurtarma teknisyeni ile teknikeri pozisyonları için başvurular başladı. Adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.

Cansu Akalp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, arama ve kurtarma ekiplerini güçlendirmek için düğmeye bastı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir personel alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 1250 sözleşmeli personel alacak. Alım yapılacak pozisyonlar arasında 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni bulunuyor. Bu alım, AFAD'ın arama ve kurtarma operasyonlarındaki etkinliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru süreci başladı ve adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru Şartları Neler?

AFAD'ın personel alımı için belirlediği başvuru şartları oldukça detaylı. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirli suçlardan mahkumiyet kaydının olmaması gerekiyor. Ayrıca, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak da aranan şartlar arasında. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olması da önemli bir kriter.

Yaş sınırı da başvuru şartları arasında yer alıyor. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. KPSS puanı, fiziksel yeterlilik ve diğer özel şartlar da alım yapılacak pozisyonlara göre değişiklik gösterebiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilanı dikkatlice incelemesi ve tüm şartları sağladığından emin olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan AFAD, bu alımla birlikte özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda daha hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçlıyor. Yeni alınacak personelin, arama kurtarma çalışmalarına katılarak can kayıplarını en aza indirme ve afetzedelere yardım ulaştırma konusunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

AFAD'ın 1250 sözleşmeli personel alımı, kurumun afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım. Başvuruların başlamasıyla birlikte, arama ve kurtarma alanında kariyer hedefleyen genç ve dinamik adaylar için büyük bir fırsat doğdu. Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor. Bu alımla birlikte AFAD, Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki gücünü daha da artıracak.

