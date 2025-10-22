AFAD'dan büyük personel alımı: 1250 sözleşmeli personel göreve başlıyor

Arama ve Kurtarma Ekipleri Güçleniyor: AFAD, Türkiye Genelinde İstihdam Sağlayacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afetlere karşı hazırlığını güçlendirmek ve arama kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 1250 sözleşmeli personel alımı başlatıldı. Bu alımlar, özellikle arama ve kurtarma alanında uzmanlaşmış teknik personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Alınacak personelin 77'si sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri, 1173'ü ise sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapacak.

İlana göre, başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkumiyet kaydı bulunmamak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak yer alıyor. Ayrıca, adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması da aranan kriterler arasında. KPSS puanı, yaş sınırı ve fiziksel yeterlilik gibi unsurlar da değerlendirme sürecinde önemli rol oynayacak.

Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuru süreci ve detaylı bilgiler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunda yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın bu personel alımı, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Arama ve kurtarma ekiplerinin güçlenmesi, olası afetlerde daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacak. Bu durum, can kayıplarının azaltılması ve yaralıların kurtarılması açısından büyük önem taşıyor.

AFAD'ın personel alımı, sadece afet yönetimi alanında değil, aynı zamanda istihdam açısından da önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle genç ve dinamik nüfus için kamu sektöründe çalışma imkanı sağlayan bu alımlar, işsizliğin azaltılmasına da katkıda bulunacak.

AFAD'ın 1250 sözleşmeli personel alımı, Türkiye'nin afetlere karşı direncini artırma ve arama kurtarma operasyonlarının etkinliğini yükseltme yolunda atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, AFAD'ın saflarına katılacak yeni personeller, Türkiye'nin güvenliği ve vatandaşların refahı için önemli bir görev üstlenecek.