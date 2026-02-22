AFAD’dan İdil’de köy okullarına afet seferberliği

AFAD İl Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Gedik, Gürbaraz, Kırca, Derecik, Köşklü ve Oymak köylerindeki ilkokullarda gerçekleştirilen programlarda, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Öğrencilere "Çök-Kapan-Tutun" yöntemi uygulamalı şekilde gösterilirken, güvenli tahliye süreçleri de birebir tatbikatla anlatıldı. Eğitimlerde afet öncesi alınması gereken önlemler ile afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde aktarılırken, panik yapmadan doğru karar vermenin hayat kurtardığı ifade edildi. Yetkililer, erken yaşta kazanılan afet bilincinin güvenli bir toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır