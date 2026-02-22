HABER

Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Çöpür'ün ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi de tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin (27) babası F.Ç'nin (54) şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.

Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlenmişti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

Kaynak: DHA

