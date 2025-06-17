AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 5.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-17
Saat:18:38:28 TSİ
Enlem:34.7675 N
Boylam:24.65611 E
Derinlik:5.67 km
Detay:https://t.co/GSuUWfNHIC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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