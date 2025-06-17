HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, yerin 5.67 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Begüm Özkaynak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 5.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY, kabin memuru alacakTHY, kabin memuru alacak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktıİsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

"Tahran'ı boşaltın" demişti! ABD basını duyurdu: Trump'tan kritik toplantı

"Tahran'ı boşaltın" demişti! ABD basını duyurdu: Trump'tan kritik toplantı

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.