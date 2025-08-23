HABER

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sındırgı'daki sarsıntının 4.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken, yerin 6.8 kilometre derininde meydana geldiği ifade edildi.

Doğukan Akbayır

Son dakika... 6.1 büyüklüğündeki sallantı sonrası Balıkesir Sındırgı'da peş peşe artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Sındırgı'da bir depremin daha olduğunu ifade etti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

AFAD'tan yapılan paylaşıma göre depremin büyüklüğü 4.1.

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı
