AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 6.1 büyüklüğündeki sallantı sonrası Balıkesir Sındırgı'da peş peşe artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Sındırgı'da bir depremin daha olduğunu ifade etti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

AFAD'tan yapılan paylaşıma göre depremin büyüklüğü 4.1.