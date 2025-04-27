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AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Elazığ'da akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssünü Sivrice depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin merkez üssünü Baskil, büyüklüğünü 4.8 olarak aktardı.

AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Recep Demircan

Elazığ'da saat 21.09'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 11 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Sivrice, büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

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KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli ise depremin merkez üssünü Baskil, büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ
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