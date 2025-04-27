AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Elazığ'da akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssünü Sivrice depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin merkez üssünü Baskil, büyüklüğünü 4.8 olarak aktardı.
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