AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da saat 21.09'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 11 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Sivrice, büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli ise depremin merkez üssünü Baskil, büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER