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AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 22:57
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Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Hatay'da il genelinde hissedildi.

AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 22.29'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay il genelinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Alınan ilk belirlemelere göre kent genelinde olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

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HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay afad
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