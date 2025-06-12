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AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyükçekmece açıklarında kaydedilen sarsıntı saat 02.33 sularında gerçekleşti.

AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Begüm Özkaynak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. Saat 02.33’te İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Açıklamada, sarsıntının yerin 8.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi İstanbul afad
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