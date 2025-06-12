AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. Saat 02.33’te İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Açıklamada, sarsıntının yerin 8.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-06-12
Saat:02:33:42 TSİ
Enlem:40.84389 N
Boylam:28.36361 E
Derinlik:8.36 km
Detay:https://t.co/vzE1W61KgI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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