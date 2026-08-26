AFAD duyurdu: Kayseri'de 4.1'lik deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Pınarbaşı ilçesindeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı şu şekilde: