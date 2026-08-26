AFAD duyurdu: Kayseri'de 4.1'lik deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Pınarbaşı ilçesindeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-08-26
Saat:09:53:43 TSİ
Enlem:38.7505 N
Boylam:36.54183 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/koZaSlxBJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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