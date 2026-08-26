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AFAD duyurdu: Kayseri'de 4.1'lik deprem!

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Kayseri'de 4.1'lik deprem!
Doğukan Akbayır

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Pınarbaşı ilçesindeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın depremle ilgili paylaşımı şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri
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