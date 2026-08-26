HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı

Kahramanmaraş’ın bereketli ovalarında yetiştirilen salçalık kırmızı biberde hasat başladı.

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı

Kahramanmaraş’ın bereketli ovalarında yetiştirilen salçalık kırmızı biberde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, olgunlaşan biberleri tek tek toplayarak çuvallara doldurup satışa hazırlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarlalarda yetiştirilen Maraş salçalık kapya biberde hasat dönemine girildi. Aylar süren yetiştirme sürecinin ardından hasat edilen biberler, salça ve kışlık ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuluyor. Tarlada biberin kilogram fiyatı 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Kahramanmaraş’ta yetiştirilen salçalık biberler, etli yapısı, yoğun aroması ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. Üreticiler, bölgenin toprak ve iklim yapısının biberin kalitesine katkı sağladığını belirtiyor. Hasat edilen biberler çuvallara doldurularak tarladan satış ve işleme noktalarına gönderiliyor. Burada işlenen biberler, Kahramanmaraş mutfağında önemli yere sahip salçanın yanı sıra çeşitli kışlık ürünlere dönüştürülüyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Biber şuan için 25 ila 30 civarlarında alıcı buluyor. 150 dönümlük bir arazide hasat yapılıyor. Hasat yağışlar sonrası gecikmiş olsa da ürünümüz kaliteli. Şehir dışından gelen biberler var ama biz Maraşlılar olarak bu işi severek yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı başka şehirden gelen ürünleri değil de kentimizin biberini kullanmaya davet ediyoruz. Ümit ediyoruz verim çok iyi olur ve para kazandığı bir yıl olur" dedi.

Dulkadiroğlu Aslanbey Çiftliği Mahallesinde kapya biber hasadı gerçekleştiren Hacı Aziz Nohutlu, "Ürünlerimiz kaliteli ve tazedir. Günlük toplanıp gülük satılması gerekiyor. İki günlük yoldan gelen biberler gibi değil. Hasadımız bu yıl biraz geç oldu yağışlar nedeniyle. Fiyat problemimiz var ve aşmaya çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha makul bir ürün satmak amacımız" diye konuştu.

Üretici Orhan Akkurt, "Bizim girdi maliyetleri yüksek ve Maraş halkını da bizim ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz. Şuanda fiyatlarımız 25, 28 ve 30 lira bandında hareket diyor" ifadesini kullandı.

Üretici Meryem Nohutlu ise "Dışarıdan gelen ürünleri ucuz diye almaya çalışıyorlar ama o gelen ürünlerin içinde kalitesi düşük. Hem de bizim biberlerimiz gibi 6 kilogramdan bir kilogram salça vermiyor. 10 kilogramdan bir kilogram salça veriyor. Kaliteli ürün yesinler. Ama kimse memnun değil fiyatlar pahalı diyorlar ucuz mala kaçıyorlar. Kimse ne yediğinin içinde ne olduğunu bilmiyor. İsterim ki herkes eliyle üretse yese ama kimse üretmiyor maliyet pahalı" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 1

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 2

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 3

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 4

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 5

Kahramanmaraş’ta salçalık biber hasadı başladı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost, düşman bilsin" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi: "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost, düşman bilsin" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi: "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"
Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalıVatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.