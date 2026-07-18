AFAD duyurdu: Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.