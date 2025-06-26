AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem meydana geldi! Naci Görür'den kritik uyarı: "7 büyüklüğünde depremler üretebilir"

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas'ın ulaş ilçesi olan 3.9'luk bir deprem meydana geldi. Saat 16:34'te gerçekleşen depremin derinliği 7.07 kilometre olarak kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Görür, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklayarak, sarsıntının Ecemiş Fay Zonu'nun Tecer Fay Kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

“YEDİLER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”

Ecemiş Fayı’nın Kayseri üzerinden Mersin’e kadar uzandığını vurgulayan Görür, bu fay kolunun ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun.”