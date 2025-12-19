AFAD'ın Sudan'a gönderdiği çadırların ilk kısmı Port Sudan'a ulaştı

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan Güney Limanı'nda, 10 bin 80 çadırı taşıyan gemiyi karşılamak için tören düzenlendi.

Törene, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, IOM Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat, büyükelçilik mensupları ve yerel yetkililer katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, 6 Aralık'ta Mersin Limanı'ndan yola çıkan çadırların karşılama törenini Sudan makamlarıyla beraberce gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekim ayı sonunda Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmesiyle derinleşen insani krize atıfta bulunan Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Faşir'de olayların gerçekleşmesinin hemen akabinde Sudan'a gelip 1500 aileye yetecek kadar gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirmiştik. Gördüğümüz ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle barınma ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Türkiye'ye döner dönmez çalışmaları başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle de bu yardımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Taşdelen, çalışmanın Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, 3 ayrı gemiyle yaklaşık 30 bin çadırın sevkiyatının aşamalı olarak gerçekleştirildiğini, IOM’in çadırları en uç noktalara kadar ulaştırmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız ise "Ben sadece Türkiye'nin Sudan'daki büyükelçisi olarak değil, aynı zamanda Sudan'ın, Sudanlıların bu zor dönemde çekmiş olduğu o sıkıntıların, acıların bir şahidi, bir dostları olarak da buradayım." şeklinde konuştu.

Ülkenin farklı eyaletlerinde evsiz kalan ailelere barınma desteğinde bulunduklarını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunları sadece bir barınma malzemesi olarak da görmüyoruz. Bunlar Türk insanının zor zamanlarda 'Sudan'ın, Sudanlıların yanındayız' dediği sıcak birer de mesajdır. Ayrıca Türkiye ve Sudan arasındaki derin, kadim dostluğun, kardeşliğin de bir göstergesidir. Bütün bu çadırların dağıtımının ihtiyaç sahiplerine gitmesinin takipçisi olacağız. Hem işbirliği yaptığımız IOM hem de Sudan makamları ile birlikte."

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Sudan'da çok önemli bir tercih yaptığını, bu tercihin de burada yaşananlara uzaktan seyirci olmama ve Sudanlılardan biri olma ve onların arasında olma şeklinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bu ihtiyaçların günün birinde biteceğini söyleyen Yıldız, "Sudan ve Türkiye birbirlerine dost olarak, kardeş olarak hep ihtiyaç duymaya devam edecekler.” yorumunda bulundu.

Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Adem de Türkiye'ye, halkına ve kurumlarına Sudanlılara sundukları büyük destek ve yardımlar için en içten teşekkürlerini sundu.

"Türkiye, Sudanlı kardeşlerinin yanında hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir incitici tutum sergilemeden durmaktadır." değerlendirmesini yapan Adem, Türkiye’nin sunduğu tüm yardımların tek tek sayılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Selva Adem, AFAD'a son ziyaretinde çadıra ihtiyaç duyduklarını dile getirdiğini, kurumun da sözlerini tutup bu ihtiyacı karşıladığını anlattı.

Sudan hükümeti olarak tüm insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için çalışacaklarını belirten Adem, "Yardımların köylere, kamplara ve ihtiyaç duyulan her bölgeye ulaştırıldığını teyit ediyoruz. Önceki yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır ve bugün gelen çadırlar konusunda da süreç tamamen şeffaftır." dedi.

IOM Sudan Misyon Şefi Refaat, Sudan hükümeti ve AFAD ile koordinasyon içinde hazırlanan bir dağıtım planı bulunduğunu vurgulayarak, çadırların büyük bölümünün Kuzey Darfur ve Kordofan bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.

Refaat, Türkiye’nin yerlerinden edilen Faşirlilerin sığındığı Tawila bölgesine çadır bağışlayan ilk ve tek ülke olduğunun da altını çizdi.

Türkiye hükümetinin çatışmaların başladığı ilk günden bu yana insani yardımların ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Refaat, Türk sivil toplum kuruluşlarının da Sudan'ın dört bir yanında önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.