Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı’nın rotası Balkanlar

15 bin kişilik yemek kapasiteli Sultangazi Belediyesi ‘Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı, soydaşlarımızı iftar sofralarında birleştirmek için rotasını Balkanlara çevirdi. Tırda hazırlanan yemekler, Bulgaristan ve Yunanistan’da on ayrı noktada kurulacak iftar sofralarında binlerce kişiye ulaşacak.

Recep Demircan

Afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için satın alınan, 15 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesi bulunan Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı, Balkanlardaki soydaşlarımıza iftar hazırlamak için yola çıktı. Tırda pişirilen yemekler Bulgaristan ve Yunanistan’da on ayrı noktada kurulan iftar sofralarında binlerce soydaşımıza ikram edilecek.

Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı’nın rotası Balkanlar 1

SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN FIRINA

Tırın içerisinde 15 bin kişiye yemek yapılabilirken; et ve meyvelerin güvenle muhafaza edileceği 2 ayrı soğuk hava deposu da bulunuyor. Tırda Ekmek üretilebilmesi için fırın da bulunuyor.

Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı’nın rotası Balkanlar 2

AFET TIRI RAMAZAN AYI'NDA BALKANLARDA

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “‘Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırımız sadece acil durumlarda değil, böyle güzel işlerle de hizmet veriyor. Geçen yıl iftar sofralarımızı Balkanlara taşımıştık. Bu yıl da Evlad-ı Fatihan diyarındaki kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bereket ve rahmet ayı Ramazan’ın manevi atmosferini Balkan topraklarındaki kardeşlerimizle de paylaşalım istedik. Ramazan ayında Balkanlarda soydaşlarımıza, kardeşlerimize hizmet edecek olan tırımız binlerce kişiye ulaşacak. Hem Sultangazi’de hem Rumeli Balkan coğrafyasında bize ihtiyaç duyulan her yerde komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı’nın rotası Balkanlar 3

