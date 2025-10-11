HABER

Afgan madencinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 6 sanığın kararı istinafta onandı

Zonguldak’ta 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin cesedinin ormanlık alanda yanmış halde bulunduğu olayla ilgili yargılanan 6 sanığın kararı istinaf mahkemesince onandı.

Merkeze bağlı Kırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2023 yılının Kasım ayında yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin geçen Nisan ayında görülen duruşmada 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Dosya kapsamında tutanaklar, gerekçeli içerik, deliller göz önüne alınarak 6 sanık hakkındaki cezaların hukuka uygun bulan ceza dairesi, açıklanan gerekçede de isabetsizlik bulunmadığına yer verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından, Nourtani’nin ailesinin ve sanık avukatlarının söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak
