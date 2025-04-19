HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Afgan madencinin yanmış cesedi davasında gerekçeli karar açıklandı

Zonguldak’ta, Afgan madencinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayla ilgili yargılanan sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Afgan madencinin yanmış cesedi davasında gerekçeli karar açıklandı

Merkeze bağlı Kırat Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 2023 yılının Kasım ayında yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin davada, 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı.

GkF4gi0WwAAb_gB

Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2’şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, Yargıtay kararlarına da atıfta bulunarak sanıkların fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme suçunu işledikleri yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Tanık beyanları ile sanıkların maktulle husumetinin bulunmadığı vurgulandı. Dosyada bu yönde somut bir delilin de bulunmadığı ifade edildi.

305996 (1)

Adli Tıp Kurumu raporlarında, Nourtani’nin böbreğinin vücudunda olduğu, ancak organlarının yanma sonucu birbirine yapıştığı tespit edildi. Bu nedenle, böbreğinin alındığı yönündeki iddiaların somut delillere dayanmadığı belirtildi.
Nourtani’nin ölüm anına ilişkin bilimsel olarak kesin bir tespit yapılamadığına yer verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:
"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 22.12.2023 tarihli, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 31.01.2024 tarihli ve Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulu’nun 03.12.2024 tarihli raporlarında belirtildiği üzere, ölüm zamanı 09.11.2023 tarihi ile uyumlu olmakla birlikte, ölüm anının hangi zaman dilimine denk geldiği bilimsel olarak somut bir şekilde tespit edilememiştir. Ölenin kazadan sonra yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa ne kadar süre yaşadığı ve olay sonrası acil yardım çağrılmış olsaydı yaşama şansının olup olmadığı da bilinememektedir. Sanıkların herhangi birinin, ölenin yaşamını sonlandırmaya yönelik kasti ve icrai bir davranışı bulunduğunu gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin, net, inandırıcı, somut bir delil bulunmamaktadır. Ölüm sebebi tam olarak tespit edilememiştir. Sanıkların, maktulü kasten öldürdüğüne dair aktif bir davranışları tespit edilememiştir."

Gerekçeli kararda, cesedi yaktığını itiraf eden sanık Ahmet A.’nın eyleminin "delil karartma suçu" kapsamında değerlendirildiği, olayın vahşi niteliği nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği ifade edildi. Ayrıca, sanıkların samimi ve inandırıcı bir pişmanlık göstermemesi, olayın meydana geliş şekli, maktule yönelik gerçekleştirilen yakma eyleminin vahşiliği ve sanıkların suça yatkın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak cezalarında herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da kan donduran olay! Manisa'da kan donduran olay!
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölüABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
Afgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi, operasyon sırasında polislerin gözü önünde kasayı kaçırmış!

Eşi, operasyon sırasında polislerin gözü önünde kasayı kaçırmış!

SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

İntihar etti! 'Çete baskısı' iddiasına soruşturma

İntihar etti! 'Çete baskısı' iddiasına soruşturma

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

Beşiktaş'ta kafede korkunç saldırı: Eşinin gözü önünde ensesine ateş edip kaçtı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.