Afganistan'a füze yağdı! Pakistan duyurdu: 25 ölü

Pakistan'ın Afganistan’a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın ülkenin Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sivil yerleşim alanları ile bir okulun hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve İslami değerlere aykırı olduğu kaydedildi.

Bakanlık, sivillerin hedef alınmasının Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösterdiğini öne sürerek, ülkenin egemenliğini korumanın hem dini hem de ulusal bir sorumluluk olduğunu aktardı. Açıklamada, ‘uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık verilecek’ ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

