HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Merkez bölgesi Afganistan’ın Hindukuş bölgesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde başkent Kabil’de 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı açıklandı.

Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Afganistan’ın Hindukuş bölgesinde meydana gelen deprem, başkent Kabil’de can kaybına neden oldu. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), söz konusu depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu ve 177 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman yaptığı açıklamada, "Depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil’in Gosfandara bölgesindeki ailenin cansız bedenleri adli tıp birimine nakledildi" ifadelerini kullandı. Zaman, ayrıca 2 yaşında bir çocuğun deprem sırasında yaralandığını ve bölgedeki bir çocuk hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

PAKİSTAN, 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI

Pakistan Meteoroloji Dairesi Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) de Hindukuş bölgesinde yerel saat ile 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti. Şiddetli sarsıntıların başkent İslamabad, Pencap ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildiği, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı
Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekiyorBir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekiyor

Anahtar Kelimeler:
deprem Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.