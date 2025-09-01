HABER

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da deprem kabusu! Pakistan sınırına yakın bir noktada 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 250'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500 yaralı var. Can kaybının ise artmasından endişe ediliyor.

Ufuk Dağ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Depremde 250 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi de yaralandı.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Anadolu Ajansı'na konuşan Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri ölü sayının artmakta olduğunu kaydetti.

Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir noktada meydana gelen deprem Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
deprem Afganistan abd
