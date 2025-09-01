Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Depremde 250 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi de yaralandı.
Anadolu Ajansı'na konuşan Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri ölü sayının artmakta olduğunu kaydetti.
Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir noktada meydana gelen deprem Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da hissedildi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
