Afrika ülkesi Gine-Bissau'da ordu yönetime el koydu

Gine-Bissau'da yarın açıklanması beklenen devlet başkanlığı ve parlamento seçim sonuçları öncesi ordu yönetime el koydu. Senegal ve Gine arasında küçük bir ülke olan Gine-Bissau'da, Portekiz'den bağımsızlığını kazandığı 1974'ten bu yana en az 9 darbe ve darbe girişimi yaşandı.

Gine-Bissau'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce askeri darbe yapıldı. Başkent Bissau'daki Devlet Başkanlığı, Seçim Komisyonu Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında silahlı çatışmanın ardından devlet televizyonuna çıkan askerler, yönetime el koyduklarını açıkladı. Askerler, ülkede düzenin yeniden sağlanması için Yüksek Askeri Komuta kurduklarını ve bir sonraki duyuruya kadar ülkenin yönetimini üstleneceklerini duyurdu. Askeri Yüksek Komuta Sözcüsü Dinis N'Tchama, darbe kararının ülkenin istikrarını bozmak için devam eden bir planın ortaya çıkarılmasın tepki olarak alındığını söyledi.

Afrika ülkesi Gine-Bissau da ordu yönetime el koydu 1

SEÇİM SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAKTI, ORDU DARBE YAPTI

Askeri Yüksek Komuta, Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'nun görevden alındığını, seçim sürecini askıya alındığını, sınırların kapatıldığını ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Geçtiğimiz pazar günü düzenlene devlet başkanlığı seçiminde görevdeki Cumhurbaşkanı Embalo ile rakibi Fernando Dias, karşı karşıya gelmiş ve her iki tarafta seçimi kazandığını iddia etmişti. Dias'ı destekleyen eski Başbakan Domingos Simoes Pereira, ise Embalo'nun seçimleri kaybettiğini anladıktan sonra olağanüstü hal ilan edebilmek için sahte bir darbe girişimi planlamakla suçlamıştı.

Afrika ülkesi Gine-Bissau da ordu yönetime el koydu 2

İKİ YIL ÖNCE DE DARBE YAPILMIŞTI

Aralık 2023'te başkent Bissau'da saatlerce süren silah çatışmanın ardından Embalo hükümeti bunun bir darbe girişimi olduğunu açıklamış, parlamentoyu feshetmişti. Gine-Bissau'da o günden beri yasama organı olmadan yönetiliyor.

GİNE-BİSSAU'DA 9 DARBE YAŞANDI

Öte yandan Senegal ve Gine arasında küçük bir ülke olan Gine-Bissau'da, Portekiz'den bağımsızlığını kazandığı 1974'ten bu yana en az 9 darbe ve darbe girişimi yaşandı.

(İHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
En Çok Aranan Haberler

