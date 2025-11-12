HABER

Afyon'daki yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı!

Afyonkarahisar'daki bir yağ fabrikasında yaşanan patlama 10 işçinin yaralanmasına yol açtı. İşçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı.

Afyon daki yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı! 1

10 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Afyon daki yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı! 2

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Afyon daki yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı! 3

Kaynak: İHAKaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

