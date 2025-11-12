Afyon'daki yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı!

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çiftçiler yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı.

10 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

