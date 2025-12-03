HABER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bizim asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü durağı İstanbul'un Güngören ilçesi oldu. Özel, "Asgari ücret 39 bin TL olmak zorunda. 22 bin liralık asgari ücrete geçen yılki enflasyonu koysalar, bu yılki enflasyon beklentisi farkını koysalar onların hesabı da 35 bin TL üzerine çıkar. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı" dedi.

Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Güngören'de vatandaşlara sesleniyor. Özel, CHP'nin asgari ücret konusundaki talebinin 39 bin TL olduğunu açıkladı. Özel, "Hesapladığımız asgari ücret maaşı 39, biz bunun altında rakamlara yokuz" dedi.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde;

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

"Asgari ücret 39 bin TL olmak zorunda. 22 bin liralık asgari ücrete geçen yılki enflasyonu koysalar, bu yılki enflasyon beklentisi farkını koysalar onların hesabı da 35 bin TL üzerine çıkar. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı.

Sendikalar asgari ücret zammına omuz vermelidir.

Asgari ücreti gereken seviyeye çıkarmak için para yok diyorlar ama bunun doksan katını zenginin borcunu silerek harcadılar. Zengine ödemeye devam ediyorlar.

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİLERE GEÇİNMEK ZOR DEYİP 30 BİN TL ZAM VERİYOR"

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı korumalarına 30'ar bin TL zam verilmiş. Tamam onlara verilsin ama polise de verilsin. Bayramda polis çalışır, maçlarda polis çalışır. Bu çocuklara zam vermediler. İnfaz korumalara vermiyor, öğretmene vermiyor, emekliye vermiyor. Ama kendi gözünün önündekilere geçinmek zor deyip 30 bin TL zam veriyor. Bu kadar adaletsizliğe isyan ediyoruz.

Size buradan söz vereyim. Öğrenci ile polisi karşı karşıya getiriyorlar. Özgür Özel olarak söz veriyorum. Önümüzdeki seçimi kazandığımızda sonraki gün öğrencilerle polisleri omuz omuza halay çektireceğiz.

"TERÖR BİTECEK,KARDEŞLİK GELECEK, KAYYUMLAR BİTECEK"

Kayyumlardan da kurtulacağız. Terör bitecek,kardeşlik gelecek, kayyumlar bitecek. Mardin'deki, Van'daki, Ovacık'taki kayyumlara da itiraz ediyoruz. Esenyurt'ta kayyumun ne işi var?"

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

