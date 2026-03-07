Özgür Özel, Tanju Özcan hakkındaki iddiaları açıkladı: ‘Parayı buradan almış’

Bolu'da irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a destek mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu meydanı görüyor ve anlıyorum ki Tanju masumdur. Tanju, Bolu'nundur" dedi.

CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Tanju Başkan Bolu'da emeklinin evladıdır. Gencin ağabeyidir. Yetimin hamisidir. Ben birçok kente gidiyorum, başarılı belediye başkanlarını görüyorum. Ama bir kentin bir belediye başkanından memnuniyetini, en iyi o kentte bu yaptığı hizmetleri saydığımda o meydandaki insanların gözünden görüyorum. Şimdi televizyonlarda canlı yayındayız. Bütün Türkiye'ye döndü, Bolu'ya bakıyor. Eksi 2 derece sıcaklık, kara kışın ortasında, bu ayazda, Ramazan mübarek günde tutulmuş oruçların üstüne ve teravihin çıkışında bu meydana bakıyorum.

Bu meydanı görüyor ve anlıyorum ki Tanju masumdur. Tanju, Bolu'nundur. Tanju, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Elimizdeki ay yıldızlı al bayrağa gönülden bağlı, Atatürk'ün kurduğu partinin bir evladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden Tanju'ya sahip çıkan Bolu'ya selam olsun" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: UYDURDUKLARI BİR SUÇ VAR

Uydurdukları bir suç var. Neymiş? Tanju Başkan bir vakıf kurmuş, bu vakıf şöyle bir şey yapmış; Bolu’nun yoksul çocuklarına borç vermiş. Onun dışında hasta yatağı olmayana hasta yatağı vermiş, tekerlekli araba vermiş. Ama sadece vermiş.

“PARAYI NEREDEN ALMIŞ”

Peki parayı nereden almış? Bu vakıf parayı Bolulu hayırseverlerden almış. Bir de bakmışlar ki Bolu’da dışarıdan gelen, parayı bolca kazanan ama vergiyi Bolu’da vermeyen, Bolu’dan kazanan, başka yerde yatırım yapan, harcayan, hatta vergi verenler var.

Kim onlar? Var ya ilk önce bir taneydiler, sonra oldular 10 tane, 100 tane, 1000 tane. Her sokakta bir tane üç harfliler var. Tanju Başkan demiş ki bunlara: “Şirketi İstanbul’da kuruyorsun. Bolu’ya geliyorsun, şubeyi açıyorsun, parayı kazanıyorsun, İstanbul’a götürüyorsun. Öyle yağma yok. Bu vakfa parayı yatırın, bu panolarda reklamlarınız çıksın.

"TANJU ÖZCAN 7 YILDA 585 BİN TON ASFALT ATTI"

Tanju Özcan'ın Bolu'da yaptığı faaliyetlere değinen Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye haykırıyorum, duyduk duymadık kalmasın. Tanju Özcan 7 yılda 585 bin ton asfalt attı 56 bin metrekare kaldırım döşedi, yürüyüş yolu yaptı. 87 kilometre içme suyu hattı, 62 kilometre yağmur suyu hattı döşedi. 7 yılda toplam 97 yeni park yaptı Bolu'ya. 35 eski parkı yeniledi. Kişi başına, bakın İstanbul'da, örneğin Esenyurt‘ta, kişi başına tabii 25 yıldır da AK Parti yönetti ya kişi başına yeşil olan 1 metrekare. Biz İstanbul'da Esenyurt'tan farkımızı gösteriyoruz.

Orayı AK Parti, yönetti 1 metrekare, Beylikdüzü'nü Ekrem İmamoğlu yönetti, Mehmet Murat Çalık yönetti, 10 metrekare diyoruz. 10 katı. Burada, Bolu'da kişi başına düşen yeşil alan 24 metrekare. Bir adam gelip de 7 yılda 90 park yapar mı? Bolu'ya varıp da bir büyükşehire yapmıyorsun, Bolu gibi nüfusu belli, yüzölçümü belli bir yerde 97 park yapıyorsun. Önceden 35 park var. İlave 97 park yapıyorsun. Toplamda 132 parkla Bolu'yu bambaşka bir noktaya getiriyorsun. Bitmedi, yoksul annelere gıda ve ev eşyası yardımı yapmış.

Engellilere, öğrencilere nakdi destek. Güney Çevre Yolu projesini bitirdi. Yöresel ürünler pazarı kurdu. Bolu Belediyesi İş Merkezi'ni yaptı. Zübeyde Hanım Camii yaptı. 12 Kasım Gençlik Merkezi'ni yaptı. Solmaz Ana Aşevini açtı. Hayır Çarşısı'nı inşa etti. Uğur Mumcu Kültür Merkezi yaptı. Kent lokantasını açtı. Güneş enerjisi santrali kurdu. En son benim gelip tanıtımını yapıp, birinci etabını açtığım 100 bin metrekarelik 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın ikinci aşaması da yapılıyor, 29 Ekim'de açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

Özel'in konuşmasının ardından miting alanını dolduran binlerce kişi alandan ayrıldı.

