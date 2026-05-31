Afyonkarahisar-Antalya yolunda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetim ve uyarılarda bulunurken zaman zaman yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününü de Afyonkarahisar’ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan D650 Karayolu’nda yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu. Trafik akışında zaman zaman yavaşlamaların yaşandığı yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kara yolundaki trafik akışı devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır