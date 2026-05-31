HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi

Elazığ’da eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, memleketi Malatya’nın Akçadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi

Olay, gece saatlerinde Elazığ’ın Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak’ta bulunan bir sitenin 5’inci katında meydana geldi.
İddiaya göre, askeri personel olduğu öğrenilen M.Ç., yurt dışı görevinden izne geldiği Elazığ’da, eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Derya Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli M.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Derya Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenaze, memleketi Malatya’nın Akçadağ ilçesine getirildi.
Bir çocuk annesi Derya Ç., ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında defnedildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 1

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 2

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 3

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 4

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 5

Eşi tarafından öldürülen kadın Malatya’da toprağa verildi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece’de korkutan çatı yangınıKüçükçekmece’de korkutan çatı yangını
Nazilli’de zeytin bahçesi yangınıNazilli’de zeytin bahçesi yangını

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.