Afyonkarahisar'da 9 yaşındaki çocuğu 'Bahçeye zarar veriyorsun' diye darbetti!

Afyonkarahisar'da 9 yaşındaki çocuk 'Bahçeye zarar veriyorsun' diye darbedildi. Çocuk ifadesinde; kendisini darbeden kişinin öncesinde de duvardan itip düşürdüğünü söyledi.

Sandıklı ilçe merkezinde geçen hafta evlerinin yakınındaki apartmanın bahçesinde arkadaşıyla oynayan A.Ş., yanına yaklaşan D.Ş. tarafından iddiaya göre; duvardan itilip düşürüldü.

'BAHÇEYE ZARAR VERİYORSUN' DİYE DARBETTİ!

D.Ş. yine iddiaya göre; 'Bahçeye zarar veriyorsun' dediği A.Ş.'yi hırpalayıp, darbetti. Olayın ardından polis merkezine giden çocuğun ailesi, şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifade veren A.Ş., oynarken bahçe duvarına çıktığını, daha sonra D.Ş.'nin kendisini ittirip düşürdüğünü anlattı.

"SÜRÜKLEDİ, 10'DAN FAZLA KEZ YÜZÜME VURDU"

A.Ş., "Beni düşürdüğü kısma doğru atladı. Koltuk altımdan tutup, sürüklemeye başladı. Beni sürüklerken kurtulmaya çalıştım. Yüzümün iki tarafına da 10'dan fazla kez vurdu. Beni sürüklemesin diye demirlerden tutundum, ellerime vurdu, şapkamdan ve saçımdan tutarak çekti. Bu sırada kafama da vurdu" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından D.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; D.Ş.'nin çocuğu darbederek götürdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

