Afyonkarahisar'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan yangında evde bulunan Fadik Belen (81), Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen mahsur kaldı.

Afyonkarahisar’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Afyonkarahisar'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında çıktıkları balkondan düşen Fadik Belen (81) yaşamını yitirdi, Ali İhsan Demirdelen yaralandı. Demirdelen ile dumandan etkilenen Emine Demirdelen hastanede tedaviye alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir aparmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fadik Belen, Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen mahsur kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada balkona çıkan Fadik Belen ve damadı Ali İhsan Demirdelen, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek yaralandı. Evden çıkamayan Emine Demirdelen ise dumandan etkilendi.

Fadik Belen, Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Fadik Belen kurtarılamadı. Ali İhsan Demirdelen ile Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar
