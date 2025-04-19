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Afyonkarahisar'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. idaresindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs, A.E.Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yol ortasına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı kazada yaralıların büyük çoğunluğunun fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Afyonkarahisar kaza
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