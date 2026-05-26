HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Afyonkarahisar'da hayvan pazarları denetleniyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan pazarlarına denetim yapmaya devam ediyor. Bu denetimler Kurban Bayramı süresince sürüyor.

Afyonkarahisar'da hayvan pazarları denetleniyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerini Arefe gününde de sürdürdü.

Afyonkarahisar da hayvan pazarları denetleniyor 1

DENETİMLERLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı süresince hayvan sağlığının korunması, güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması ve kurbanlık satış süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimiz teknik personelleri sahadaki görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Hayvan pazarları ve satış alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda; kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri, küpe ve kayıt bilgileri ile sevk belgeleri kontrol edilmekte, üretici ve yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan teknik personellerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla, Kurban Bayramı sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik denetim faaliyetlerimiz titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'deki kritik gelişmeye Özel'den ilk yorum: "Onlar düştü"CHP'deki kritik gelişmeye Özel'den ilk yorum: "Onlar düştü"
Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Bölgede savaş, Türkiye'de istikrar var"Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Bölgede savaş, Türkiye'de istikrar var"

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Afyonkarahisar denetim tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.