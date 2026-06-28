Afyonkarahisar'da kayıp olan kadın baraj göletinde ölü bulundu

Kent merkezinde yaşayan Zeliha Gün'den (41) haber alamayan kardeşi, 24 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baraj göletine botla giren ekipler, çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Zeliha Gün olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gün'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır