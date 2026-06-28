HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sulama kanalına giren çocuğa şiddet: O anlar kamerada

Adana’da sulama kanalına giren bir çocuk, babası tarafından kemerle darbedildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sulama kanalına giren çocuğa şiddet: O anlar kamerada

Adana'da sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen bir grup çocuk, sulama kanalına girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin babası kanala gelerek oğluna tepki gösterdi.

Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı. Oğluna kızan baba, onu yere yatırarak kemerle dövdü. Çocuk çığlıklar atarken, babayı çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sulama kanalına giren çocuğa şiddet: O anlar kamerada 1
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandıÇorum'da tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıBalıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan Sulama kanalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.