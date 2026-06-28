Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığına yazı yazdı. Özel’in yerine ise Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirildi.

YANIT BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre ise Meclis Başkanlığından gelecek yanıt bekleniyor. Ancak Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı bildirildi.

SÜRE DOLDU

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için de 10 günlük süre doldu. Genel Merkezden, kurultaya yönelik bir adım gelmedi. Hukukçular konunun tartışmalı olduğunu belirtirken TBMM Başkanlığı daha önce aynı konuda yapılan başvuruya ‘“Partinizin iç işidir, kendiniz çözün’’ yönünde cevap vermişti.

GEÇMİŞTE DE BENZERİ YAŞANDI

Geçmişte de SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan arasında benzer bir tartışma yaşanmış ve dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBMM Başkanlığı’nın partilerin içişlerine karışmayacağını vurgulamıştı. Bu örneklere rağmen CHP Genel Merkezi TBMM’ye aynı konuda ikinci yazı gönderdi ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıf yaptı.

16. MADDEDE NE YAZIYOR?

Yasanın 16. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programın değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir…”