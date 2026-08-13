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Bursa’da korkutan yangın: Mahsur kalan kadın ve engelli kızı kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kadın ve engelli kızı itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da korkutan yangın: Mahsur kalan kadın ve engelli kızı kurtarıldı

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

Bursa’da korkutan yangın: Mahsur kalan kadın ve engelli kızı kurtarıldı 1

BURSA’DA KORKUTAN YANGIN

Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. (36) ve annesi Sadegül A. (65) vatandaşlar ve ekipler kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bursa’da korkutan yangın: Mahsur kalan kadın ve engelli kızı kurtarıldı 2

MAHSUR KALAN KADIN VE ENGELLİ KIZI KURTARILDI

Yangın sonucu evin odasında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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