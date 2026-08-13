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İstanbul'da meteor, Avrupa'da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri

İstanbul’da gece yüzenler, gökyüzünü aydınlatan Perseid meteor yağmurunu görüntüledi. Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul semalarında süzülen meteorun düşüşü net şekilde görüldü. Diğer yandan Avrupa’da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulması ise milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İstanbul'da meteor, Avrupa'da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri

İstanbul semaları Perseid meteor yağmuruna şahitlik etti. Gece saatlerinde denize giren bir grup vatandaşın videosuna yansıyan görüntülerde, İstanbul semalarında süzülen bir meteorun düşüşü görüntülendi.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 1

İSTANBUL SEMALARINDA METEORUN DÜŞÜŞÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Görenleri büyüleyen o anlar cep telefonu kamerasına net şekilde yansıdı. Yılın en önemli gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesi Türkiye genelinde en yoğun evresine girdi.
İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 2

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ay'ın yalnızca yüzde 1,8 parlaklığa sahip olması, gözlem şartlarını son yılların en elverişli seviyesine çıkardı.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 3

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 4

AVRUPA’DA 27 YIL SONRA YAŞANAN İLK TAM GÜNEŞ TUTULMASI

İzlanda’dan İspanya’ya uzanan "tam Güneş tutulması" güzergahında milyonlarca kişi; meydanlarda, gözlemevlerinde ve resmi gözlem noktası olarak belirlenen alanlarda bir araya geldi. Bilim insanları, nadir görülen gök olayını kayıt altına almak ve incelemek üzere uçaklar ve gözlem sistemleri kullandı.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 5

Sınırı Türkiye’ye ulaşmayan güneş tutulması, Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland’dan İzlanda’nın batısına, ardından Atlas Okyanusu üzerinden İber Yarımadası’na ilerledi. Tam Güneş tutulması, dar bir hat üzerinde yaklaşık iki dakikaya varan tam bir karanlık oluştururken, Avrupa’nın büyük bir bölümünde farklı oranlarda parçalı olarak izlendi.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 6

Tutulma, Grönland, İzlanda, İspanya, Portekiz'in küçük bir bölümü ve Rusya'nın kuzey kesimlerinden tam olarak izlendi.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 7

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Avrupa'nın geri kalanı, Kuzeybatı Afrika, Kanada ve ABD'nin kuzeyinde ise parçalı tutulma gözlemlendi. İzlanda’da tutulma yerel saatle 16.47’de başlayarak 17.48 civarında tam evreye ulaştı. İspanya’da tutulmanın parçalı evresi yaklaşık 19.30’da başlarken, Ay'ın tam gölgesi ülkenin üzerinden yerel saatle 20.26 ve 20.33 arasında geçti. Tutulma, gözlem noktasına bağlı olarak yaklaşık 30 saniye ile yaklaşık 2 dakika arasında sürdü. Portekiz’de ise yalnızca kuzeydoğudaki küçük bir bölgede, 19.30 dolaylarında birkaç saniyelik bir tam tutulma yaşandı.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 8

EN UZUN TUTULMA İZLANDA’DA GÖZLEMLENDİ

Tam tutulmanın en uzun sürdüğü nokta İzlanda’nın batısında oldu. Burada güneş, yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca örtülü kaldı. İspanya beklenen yoğunluk nedeniyle 350 resmi gözlem alanı oluşturdu. Güneş tutulması gözlemi etkinliklerinin güvenliğini sağlamak için 33 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 9

AVRUPA’DA BİRÇOK KENTTE PARÇALI TUTULMA GÖZLEMLENDİ

Tam tutulma kuşağının dışında kalan İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkelerinde tutulma, parçalı olarak izlendi. Londra’da 18.17’de başlayan tutulma, 19.13’te en yüksek seviyeye ulaştı ve Güneş’in yaklaşık yüzde 92’si örtüldü. Dublin’de örtülme yüzde 94, Paris’te yüzde 92, Berlin’de yüzde 85 ve Oslo’da yüzde 83 civarında gerçekleşti. Parçalı tutulma, Avrupa’nın yanı sıra Kanada ve ABD’nin bazı kesimleri ile Kuzeybatı Afrika’da da parçalı olarak görüldü.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 10

AVRUPA'DA 1999’DAN BU YANA GÖZLENEN İLK TAM TUTULMA

Tam tutulma, Güneş’in ışığı Ay tarafından tamamen engellendiğinde, yani Ay’ın gölgesi dünya üzerindeki gözlemciler için Güneş’in önünü tamamen kapattığında görülüyor. Gün ışığının sadece bir kısmı engellendiğinde ise parçalı Güneş tutulması yaşanıyor. Bugünkü tutulma, Avrupa'da 1999’dan bu yana gözlenen ilk tam tutulma oldu.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 11

PERSEİD METEOR YAĞMURU

Tam tutulma, aynı zamanda en düzenli ve gözlemciler tarafından en çok sevilen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunun zirveye ulaştığı döneme denk geldi.

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 12

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 13

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 14

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 15

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 16

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 17

İstanbul da meteor, Avrupa da tam güneş tutulması: İşte görenleri büyüleyen o anların görüntüleri 18

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması Avrupa meteor yağmuru
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