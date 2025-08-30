HABER

Afyonkarahisar’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı.

3’Ü AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan minibüs refüje yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

