Afyonkarahisar'da otomobil takla attı! 3 yaralı

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında gerçekleşti. A.B.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, savrularak bir ağaca çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda sürücü ile birlikte A.O. ve H.B.E. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetini, aracın kopan tekerleğinin bir ağacın üzerine fırlaması gösterdi. Bu durum, kazanın ne kadar ciddi olduğunu kanıtladı. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili incelemeye başladı. Olayın detayları araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır