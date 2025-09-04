Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde yangın

Olay, Başmakçı ilçesi çıkışında Nevzat Tezcan isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde tavukların olduğu ve yumurta üretiminin yapıldığı çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

İçerisinde tavukların bulunduğu bölümde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin yumurta deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır