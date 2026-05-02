Afyonkarahisar'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

M.T. (41) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında sürücü M.T. yaşamı yitirdi, otomobilde bulunan G.Ç. (30) ise yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından M.T'nin cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır