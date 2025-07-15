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Afyonkarahisar’da trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.A. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan B.K.A. (23) ve H.A. (22) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan sürücü M.A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
afyon
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