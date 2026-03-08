HABER

Afyonkarahisar’da yolcu indiren minibüse TIR arkadan çarptı: 11 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yolcu indiren minibüse TIR’ın arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu, Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sultandağı’ndan Akşehir yönüne giden TIR, yol kenarında yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Afyonkarahisar’da yolcu indiren minibüse TIR arkadan çarptı: 11 yaralı 1

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü ile 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölge trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

