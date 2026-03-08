Afyonkarahisar’da yolcu indiren minibüse TIR arkadan çarptı: 11 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu, Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sultandağı’ndan Akşehir yönüne giden TIR, yol kenarında yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, metrelerce sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü ile 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bölge trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum