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Afyonkarahisar'daki katliamda yeni detay! Ölen 2 kişinin öğretmen olduğu belirlendi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı otomobilde 8 kişinin pompalı tüfekle vurulmuş hâlde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğretmen olduğu belirlenirken, 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan şüpheli, Eskişehir'de jandarma ekiplerine ateş açmasının ardından yakalandı.

Afyonkarahisar'daki katliamda yeni detay! Ölen 2 kişinin öğretmen olduğu belirlendi

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 3 farklı otomobilde toplam 8 kişi pompalı tüfekle vurulmuş hâlde ölü bulundu.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar daki katliamda yeni detay! Ölen 2 kişinin öğretmen olduğu belirlendi 1

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'Sİ KADIN ÖĞRETMEN ÇIKTI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, araçlarda ve çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan ilk tespitlerde, yaşamını yitiren 8 kişiden 2'sinin kadın öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar daki katliamda yeni detay! Ölen 2 kişinin öğretmen olduğu belirlendi 2

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanması ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYETLERİN ARDINDAN ARAÇ GASP EDEREK KAÇTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, cinayetlerin ardından firari şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Afyonkarahisar daki katliamda yeni detay! Ölen 2 kişinin öğretmen olduğu belirlendi 3

KATİL ZANLISI OLARAK ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

8 kişinin katil zanlısı olarak aranan şüpheli, Eskişehir'de jandarma ekiplerine ateş açmasının ardından yakalandı.

ÖĞRETMENLERİN BİRBİRİNİ TANIMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan ilk araştırmalarda, hayatını kaybeden 2 öğretmenin birbiriyle daha önceden herhangi bir tanışıklık ya da bağlantısının bulunmadığı, yalnızca tesadüf eseri aynı araçta seyir halinde oldukları anlaşıldı.

Hayatını kaybeden Ayşe Sena Demir ile Hilal Mete'nin, İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Yaşanan katliamın ardından Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena DEMİR ve Hilal METE’nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar şüpheli ölüm
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